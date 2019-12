Das erste Drittel in der ausverkauften EnergieVerbund Arena verlief nicht nach dem Geschmack des großen Teils der 4.412 Zuschauer, denn Mike Card (11.) hatte zur Führung der Gäste eingenetzt. Im zweiten Abschnitt kam der Dresdner Motor dann in Schwung: Sebastian Zauner (30.) und Petr Pohl mit einem Doppelpack (30./35.) drehten die Partie auf 3:1. Besonders für Pohl lief es an diesem Tag glänzend. Der 33-Jährige ließ es sich nicht nehmen und besorgte mit seinem Empty-Net-Goal auch noch das 4:1 (58.) - der Hattrick war perfekt.



Eislöwen-Cheftrainer Rico Rossi meinte nach dem Spiel: "Es war ein sehr wichtiger und verdienter Sieg für uns. Wir haben gutes Forechecking gespielt und waren hinten stabil. Mit dem Doppelschlag im zweiten Drittel hatten wir das Momentum auf unserer Seite und haben anschließend das Spiel auch in die richtige Richtung gelenkt. Die Torhüterleistung auf beiden Seiten war heute sehr stark."