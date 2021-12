Die Lausitzer Füchse haben nach ihrem starken Auftritt am vergangenen Sonntag beim Heimsieg gegen Bad Nauheim nicht noch einen oben drauf setzen können und mussten sich am Donnerstagabend auswärts den Kassel Huskies mit 3:5 (1:0/0:3/2:2) geschlagen geben.

Vor gut 1.500 Zuschauern in der Kasseler Eissporthalle setzte Weiwasser das erste Ausrufezeichen: Verteidiger Moritz Raab überwand Huskies-Keeper Gerald Kuhn zur frühen Führung (6.). Der knappe Vorsprung hielt fast 20 Minuten, ehe Hans Detsch die Heimfans erstmals jubeln ließ (26.). In Unterzahl – Leon Hungerecker hatte zwei Minuten kassiert – geriet das Team von Trainer Chris Straube anschließend in Rückstand: Jake Weidner traf (34.), ehe Detsch wenig später erhöhte (36.). Als Oliver Granz im Schlussabschnitt das 4:1 für Kassel erzielte (48.), schien die Vorentscheidung gefallen.



Aber die Füchse bewiesen Moral: Tim Detig (53.) und Peter Quenneville (57.) ließen mit ihren Toren urplötzlich wieder auf Punkte hoffen. Aber Weißwassers Aufholjagd sollte ungekrönt bleiben. Straube nahm Goalie Hungerecker für einen weiteren Feldspieler vom Eis und Marco Müller nahm die erstbeste Gelegenheit an, um ins leere Netz zum Endstand zu treffen (59.).