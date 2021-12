Die Dresdner Eislöwen haben es am Sonntag (26. Dezember) verpasst, das Punktekonto weiter auszubauen. Erstmals in dieser Saison konnte das Team von Chefcoach Andreas Brockmann zuhause keinen Zähler einfahren und verlor gegen die Bayreuth Tigers mit 5:6.

Bei den Gastgebern stand Kristian Hufsky von Anfang an im Kasten und sah sich gleich stürmischen Angriffen der Bayern ausgesetzt. In der vierten Minute musste er nach einem Treffer von Frederik Cabana zum ersten Mal hinter sich greifen. Es ging hin und her, Tom Knobloch (7.) gelang das 1:1. Doch die Freude währte nur kurz, Sekunden später brachte Luke Pithe die Gäste wieder in Führung. Noch vor der Pause konnte Jannis Kälble (16.) aus Nahdistanz das 2:2 erzielen. Im zweiten Drittel legten die Gäste durch Treffer von Ville Järveläinen (25.) und Maximilian Menner (33.) ein 4:2 vor. Das Zeichen für die Eislöwen, im Schlussabschnitt noch einmal alle Kräfte zu bündeln. Jordan Knackstedt fand vor dem Tor Tomas Andres (52.), der den Puck unhaltbar zum 3:4 ins Tor lenkte. 59 Sekunden später war es Timo Walther, der für das 4:4 sorgte, kurz danach ließ Yannick Drews gar das 5:4 folgen. Den Vorsprung brachten die Sachsen aber nicht über die Ziellinie, denn Bayreuths Cason Hohmann (57.) und Cabana (58.) mit seinem zweiten Treffer drehten kurz vor Schluss die Partie zugunsten der Gäste.

Es war eine Anfangsphase nach Maß für die Füchse. Bereits nach 77 Sekunden schlug der Puck das erste Mal im Bad Nauheimer Kasten ein. Clarke Breitkreuz traf nach Vorarbeit von Eric Valentiv zur schnellen 1:0-Führung für Weißwasser. Im zweiten Drittel war es erneut Breitkreuz, der in Minute 35 auf 2:0 stellte. Für die Gastgeber aus Bad Nauheim wirkte dies wie ein Weckruf. Innerhalb von 90 Sekunden netzte Tobias Wörle doppelt (38. und 40.) ein und egalisierte den hart erarbeiteten Vorsprung der Füchse. Vor dem dritten und entscheidenden Abschnitt war das berühmte Momentum also auf Seiten der Gastgeber.

Aber die Füchse bewiesen Moral. Auch, als Bad Nauheim in der 46. Minute noch einen draufsetzte und durch Reiter in Führung gehen konnte, schlug Weißwasser zurück und glich bereits wenig später wieder aus – Luis Müller erzielte in der 47. Minute das 3:3. Am Ende reichte es dennoch nicht für den Sieg. Jerry Pollastrone verpasste den Füchsen in der 58. Minute den entscheidenden Schlag und traf zum 4:3 Endstand. Weißwasser bleibt in der Tabelle damit mit 28 Punkten auf Rang 14.