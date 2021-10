In einer umkämpften Begegnung brachte Vincent Schlenker die Eispiraten in Führung (39.). Zu Beginn des Schluss- abschnitts traf Andreé Hult in einer Überzahlsituation für Landshut (41.). Dann erlöste André Schietzold die Eis- piraten. Ebenfalls in Überzahl markier- te er das 2:1 für Crimmitschau (58.). Vor 1.842 Zuschauern schossen die Eis- piraten 45 Mal auf das Tor und bleiben Tabellenführer der DEL2.