Zwar verbuchten die Eispiraten bei ihrem zweiten Heimauftritt in den Playdowns über die gesamte Spielzeit mehr Abschlüsse, doch die Tore machten die Gäste. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Corey Trivino die Regensburger in der 32. Minute in Führung, Pierre Preto legte kurze Zeit später nach (38.).