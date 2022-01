Die Dresdner Eislöwen werden am Sonntag (30.01.2022) nicht bei den Kassel Huskies antreten. Wegen der bestehenden Quarantänemaßnahmen für Teile des Teams der Hessen und der damit verbundenen nachgewiesenen nicht erreichten Spielfähigkeit (9 plus 1) muss die Partie am Sonntag gegen die Sachsen abgesagt und verlegt werden, teilte die DEL2 am Freitag mit. Ein neuer Termin ist in Absprache und wird schnellstmöglich bekannt gegeben.