Die kommenden drei DEL2-Partien der Eispiraten Crimmitschau gegen Ravensburg, Kaufbeuren und Freiburg werden abgesagt. Das teilten die Westsachsen, die in der vergangenen Woche mehrere Corona-Fälle zu beklagen hatten, am Montag mit. Die Eispiraten sind aufgrund der Quarantänezeiten nicht in der Lage, die Mindeststärke zu stellen (9 + 1 Spieler), um eine DEL2-Partie zu bestreiten.