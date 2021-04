Ein Corona-Verdachtsfall bei den Eispiraten Crimmitschau hat sich nach einem PCR-Test bestätigt. Wie der sächsische DEL2-Klub am Freitag mitteilte, habe sich die ganze Mannschaft nun in Quarantäne begeben. Konkrete Angaben zu dem Betroffenen oder seinem Gesundheitszustand machte der ETC nicht.