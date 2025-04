Grundlage für die Aktion "Eishockey-Bande Crimmitschau" ist ein weiteres langes Gespräch, zwischen der Stadt und dem Verein am Donnerstag, wie Eispiraten-Pressesprecher Aaron Frieß auf Anfrage von SPORT IM OSTEN erklärte. Dabei zeigte sich die Stadt sehr interessiert an einer Weiterführung des Eishockey-Standorts, zudem wurde die gemeinsame Spendenaktion besprochen, welche bei den Eispiraten selbst schon länger geplant war.

Dass beide Seiten nun überhaupt wieder gemeinsame Sache machen, liegt auch am Einlenken der Eispiraten im Streit um mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt. Durch die Kündigung des Stadionnutzungsvertrages war dem Zweitligisten ein finanzieller Schaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro entstanden. Diese sollen nun nicht von der Stadt eingefordert werden. Aktuell arbeiten Anwälte zudem an einem neuen Entwurf des Stadionnutzungsvertrages.