Im Topspiel der DEL 2 haben die Dresdner Eislöwen in Bad Nauheim mit 1:2 nach Verlängerung verloren. Am Verdienst des Sieges der Gastgeber ließ Dresdens Trainer Andreas Brockmann keinen Zweifel: Sie waren schärfer und wollten es mehr. Wir haben nicht so gut gespielt und daraus müssen wir lernen. Janick Schwendener und der Pfosten haben uns im Spiel gehalten. Am Ende des Tages müssen wir froh sein, dass wir den einen Punkt noch geholt haben.“



Die Sachsen starteten zunächst sehr druckvoll in die Partie, einzig der Puck wollte nicht in die Maschen. Vause traf bei Überzahl nur den Pfosten. Die Gastgeber entwickelten anschließend viel Druck, setzten das Tor von Keeper Schwendener unter Dauerbeschuss. In der 25. Minute brachte Karlsson die Bad Nauheimer in Front, als Dresden mit einem Mann weniger auf dem Eis war. Die Gastgeber bestimmten auch im Schlussabschnitt die Szenerie, ein Schuss von Andres brachte in der 60. Minute aber für die Sachsen den glücklichen Ausgleich. Pollastrone ließ dann Bad Nauheim in der Verlängerung jubeln.