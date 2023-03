Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss der Lausitzer Füchse, sind die ersten Personalentscheidungen gefallen. So werden Roope Mäkitalo, Lane Scheidl und Eric Valentin weiterhin das Trikot der Lausitzer Füchse tragen, teilten de Verein am Montag mit. Auch Kapitän Clarke Breitkreuz hat seinen noch laufenden Vertrag vorzeitig um weitere drei Jahre (bis 2027) verlängert. Mit Marlon Braun wird künftig ein weiteres Weißwasser-Eigengewächs in den Fuchsbau zurückkehren. Mit einem U21 Fördervertrag wird er für die nächsten zwei Jahre für die Lausitzer Füchse auflaufen.