Die Lausitzer Füchse haben ihren kleinen Negativlauf von zwei Niederlagen in Serie gestoppt und den ESV Kaufbeuren mit 4:1 (1:0/3:1/0:0) besiegt. Matchwinner aus Sicht der Gastgeber aus Weißwasser war Angreifer Peter Quenneville, der allein drei Tore erzielte. Dem 27-jährigen Kanadier gelang zunächst der erste Treffer des Nachmittages (8.), ehe er die Füchse im zweiten Drittel kaum zwei Minuten nach Joseph Lewis' kurzzeitigem Ausgleich (26.) erneut in Führung brachte (28.). Beim 3:1 von Clarke Breitkreuz bereite Quenneville vor, ehe er anschließend zum dritten Mal zuschlug (31./39.).

Die Dresdner Eislöwen haben erstmals nach vier Siegen wieder verloren. In Freiburg mussten sich die Sachsen mit 1:2 geschlagen geben. Dresden begann stark und dominierte das erste Drittel (9:3 Schüsse). Allerdings wollte kein Puck ins Tor. Im Mittelabschnitt gingen die Breisgauer durch Allen in Führung (25.). Porsberger gelang im Schlussabschnitt das verdiente 1:1 (46.), doch die Gastgeber schlugen in der 54. Minute durch Wittfoth eiskalt zurück. Zwar bemühte sich Dresden um den erneuten Ausgleich, doch trotz Überlegenheit blieb ein weiterer Treffer aus.