Die Dresdner Eislöwen haben am Sonntag eine knappe Heimniederlage kassiert. Gegen Bad Nauheim hieß es 2:3 nach Penaltyschießen. Vor 2.500 Zuschauern führten die Gäste nach fünf Minuten, Knackstedt und Postel drehten aber noch bis zur ersten Sirene auf 2:1. Im Mittelabschnitt gab es Chancen auf beiden Seiten, das Tor aber erzielten Bad Nauheim. Beim 2:2 blieb es auch im letzten Drittel, wobei Dresden wie auch in der Verlängerung eine Unterzahl überstand. Im Penaltyschießen trafen alle drei Schützen der Eislöwen nicht, damit reichte das Tor von Hickmott zum Sieg der Gäste.

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre dritte Pleite in Folge kassiert. Die Westsachsen verloren im Sahnpark gegen Heilbronn mit 3:4 n.V. Nach dem Rückstand (6.) hatte Pohl (9.) im Powerplay den Ausgleich markiert, ehe Reisnecker (16.) noch vor der ersten Sirene für die Führung sorgte. Im zweiten Drittel gelang den Falken der Ausgleich (30.), doch Doherty brachte in doppelter Überzahl die Eispiraten erneut in Front (37.). Allerdings musste Crimmitschau den erneuten Ausgleich hinnehmen (46.). In der Verlängerung hatten die Gäste dann erneut das bessere Ende für sich (61.).