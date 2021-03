Die Lausitzer Füchse haben in Bietigheim eine ärgerliche 2:3-Niederlage einstecken müssen. Dabei holten die Sachsen einen 0:2-Rückstand auf, kassierten dann kurz vor Schluss aber den entscheidenden Knockout.

Beide Teams standen vor der Partie mächtig unter Druck. Die Steelers, die die Playoffs in der Tasche haben, mussten sich zuletzt dreimal geschlagen geben. Damit ist der wichtige Platz vier, der in der K.o.-Runde mehr Heimspiele bedeutet, in Gefahr. Den Füchsen fehlen acht Punkte zum letzten Playoff-Platz acht. Im torlosen ersten Drittel sahen sich die Sachsen zunächst druckvollen Steelers ausgesetzt, doch Keeper Mac Carruth hielt sein Team mit guten Paraden im Spiel.