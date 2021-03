Der Erfolg über das Schlusslicht, das nun fünf Mal in Folge eine Pleite erlebte, fiel aber schwerer aus, als es das Ergebnis vermuten lässt. Alle Drittel waren ausgeglichen, insgesamt hatten die Sachsen nur zwei Torschüsse mehr. Pohl (5.), Ewanyk (33.) und Lemay (41.) ließen den ETC jubeln. Das 2:0 resultierte aber aus dem ersten Phantomtor in der Eispiraten-Geschichte. Ewanyk hatte eigentlich am Tor vorbeigeschossen, ein Schläger brachte jedoch das Netz zum Zappeln. Die Referees entschieden trotzdem auf Tor - womöglich auch wegen des Torjubels von Gams und Lemay, die die Arme hochrissen, während "Schütze" Ewanyk sich die Harre raufte, wegen des vergebenen Schusses. Auch der Videobeweis wurde durch die Unparteiischen nicht zu Rate gezogen. Crimmitschau kletterte durch den Erfolg auf Platz sieben in der Tabelle.