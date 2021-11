Ohne die Leistungsträger Gracnar, Walsh, Schietzold, Pohl, Scalzo und Gläser sowie den Langzeitverletzten Summers fand Crimmitschau gut ins Spiel. So setzten Kreutzer, Lemay und Rudert erste Ausrufezeichen in Freiburg. Die Wölfe wurden allerdings immer druckvoller und gingen durch Pageau in Führung (19.).