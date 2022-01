Die Dresdner Eislöwen haben ihre Tabellenführung ausgebaut. Im Derby gegen die Lausitzer Füchse setzten sich die Elbestädter am Freitagabend vor 1.000 Zuschauern knapp mit 4:3 durch. Dresden begann druckvoll und ging durch Filin (8.) in Führung. Auch danach blieben die Eislöwen das stärkere Team. Die Füchse verbuchten immerhin zwei Pfostenschüsse. Im Mitteldrittel erhöhte erneut Filin (25.) auf 2:0, doch Roßmy (33.) und Mäkitalo (37.) schlugen in Überzahl zurück. Drei Sekunden vor der Sirene brachte Mueller (40.) die Gäste nach einem Konter sogar in Front. Im Schlussabschnitt leisteten sich Weißwasser allerdings einige Fehler. So traf Dresdner Mrazek (49.) zum 3:3. Die Eislöwen wollten nun mehr und ließen nicht locker. Schließlich traf Knackstedt noch zum Sieg (55.).