Eishockey | DEL2 Eispiraten beenden Durststrecke gegen Selber Wölfe

20. Spieltag

Die Eispiraten Crimmitschau haben nach einem Monat wieder ein Spiel in der DEL2 gewonnen. Nach drei Niederlagen am Stück und einer zwischenzeitlichen Corona-Pause von 24 Tagen bejubelten die Westsachsen am Sonntag (05.12.2021) ein 4:1 gegen den Tabellenletzten Selber Wölfe. Auch die Dresdner Eislöwen und Lausitzer Füchse sind im Einsatz. Anbully ist jeweils um 18:30 Uhr, die Berichte folgen.