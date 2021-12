Die Eispiraten Crimmitschau haben mit einem 4:0-Erfolg am Freitag gegen den EHC Bayreuth den Sprung auf die Playoff-Ränge geschafft. Mit dem dritten Sieg in den vergangenen vier Begegnungen zeigten die Westsach- sen eine aufsteigende Formkurve, liegen nun auf Rang sechs und überholten den EHC Freiburg, der 1:2 in Bad Nauheim verlor.