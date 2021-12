Im ersten Drittel ging Weißwasser nach zehn Minuten eher durch einen Zufall in Führung. Garlent bekam einen Abpraller vom Gegner zurück und netzte schließlich von halb links zum 1:0. Im zweiten Abschnitt gelang es den Gastgebern dann schnell nachzulegen und in einer Powerplay-Phase auf 2:0 zu erhöhen - erneut war es Hunter Garlent, diesmal von der rechten Seite. Die Gäste aus Bad Nauheim blieben zwar gefährlich, aber Füchse-Goalie Hungerecker war für die Sachsen ein sicherer Rückhalt an diesem Abend und hielt die Null fest. Kurz vor dem Ende (55.) machte Roope Mäkitalo dann den Deckel drauf und und erhöhte noch auf 3:0. Mit dem Sieg rücken die Füchse auf drei Punkte an das rettende Ufer (Platz 10) in der Tabelle heran.

Hunter Garlent von den Lausitzer Füchsen(Archivbild) Bildrechte: imago images/Kessler-Sportfotografie