Eishockey | DEL2 Crimmitschau mit Coup - Sieg auch für Füchse - Dresden verliert

Hauptinhalt

23. Spieltag

Am 23. Spieltag in der 2. Eishockey-Bundesliga ist den Eispiraten Crimmitschau in Frankfurt eine große Überraschung gelungen. Tabellarische Nachbarschaftsduelle gab es für Dresden und Weißwasser.