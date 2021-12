Bittere Derby-Niederlage für die Eispiraten Crimmitschau: Die Westsachsen mussten sich am Dienstagabend trotz langer Führung gegen die Dresdner Eislöwen mit 4:3 n.P. geschlagen geben. Die Elbestädter waren durch Philipp Kuhnekath (8.) in Führung gegangen, die Luca Gläser (13.) und Filip Reisnecker (18.) konterten. Im Mitteldrittel erhöhte erneut Reisnecker für die Eispiraten auf 3:1. Als alles schon nach einem Sieg für Crimmitschau aussah, schlug Dresden durch Johan Porsberger (58.) und David Rundqvist kurz vor der Schlusssirene eiskalt zu. Nach einer torlosen Overtime, in der die Eislöwen klar dominierten, sorgte schließlich Jordan Knackstedt im Shoot-Out für den Dresdner Sieg.