Dresden fertigt Aufsteiger Selb ab

In der 2. Eishockey-Bundesliga haben die Dresdner Eislöwen einen deutlichen 5:0-Erfolg bei Aufsteiger Selber Wölfe gefeiert. Für die Sachsen ist es der dritte Erfolg in Folge. Selb ging zum fünften Mal in Folge leer aus. Das Tabellenschlusslicht, das wegen der bayrischen Corona-Verordnung ein Geisterspiel bestreiten musste, war während der gesamten Partie unterlegen. Aber es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Porsberger Dresden in Front brachte. Karlsson (25./34.), Walther (41.) und Petersen (56.) legten nach. Auf zwei Assists kam Knackstedt, der am Dienstag die 250-Punkte-Marke geknackt hatte.

Crimmitschau schlägt Bad Tölz in der Overtime

Die Eispiraten Crimmitschau haben nach der bitteren Derby-Pleite gegen Dresden schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und Bad Tölz mit 3:2 nach Verlängerung geschlagen. Die Westsachsen agierten im ersten Drittel aus einer sicheren Abwehr heraus und gingen durch Scott Feser (6.) in Führung. Im Mittelabschnitt dominierten die Eispiraten, die durch Vincent Schlenker (25.) auf 2:0 stellten. Doch es wurde nochmal richtig spannend, denn die Gäste glichen binnen einer Minute aus (59./60.). In der Overtime behielt Crimmitschau aber diesmal die Nerven, da Scott Timmens (61.) den entscheidenden Treffer setzte.

Füchse jubeln spät in Bayreuth