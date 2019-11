Auch Dirk Rohrbach, Geschäftsführer von Zweitligist Lausitzer Füchse, sieht die Vorschläge von Rudorisch weniger kritisch: "Ich würde mich nicht dagegen stellen. Allerdings darf das Niveau nicht abgesenkt werden. Aktuell sehe ich jedoch noch nicht so viele Spieler, um die Ausländerstellen zu reduzieren", sagte Rohrbach im Gespräch mit MDR.de. Die DEL2 führte vor der aktuellen Saison die U21-Regel ein, um talentierte deutsche Nachwuchsspieler regelmäßige Einsätze in der DEL2 zu garantieren und sie somit frühzeitig aus dem Nachwuchsbereich in den Profibereich einzubinden.



Ist es bisher nur ein Spieler, der unter 21 Jahre zum Einsatz kommen darf, und mit einen durch die Ligagesellschaft standardisierten Talent-Fördervertrag ausgestattet wird, sollen es in der Saison 2020/21 zwei Spieler sein. Rohrbach, der die Lausitzer Füchse in der heutigen Funktion als Ausbildungsverein für die DEL betrachtet und seit Jahren mit den Eisbären Berlin kooperiert, sieht den deutschen Nachwuchs auf einem guten Weg: "In zwei bis drei Jahren wird eine breite Basis an jungen Spielern vorhanden sein, um eine gute Qualität in der DEL und der DEL2 zu haben."