Eishockey | DEL2 Eispiraten Crimmitschau verlieren beim Liga-Krösus Kassel

Hauptinhalt

24. Spieltag

Die Eispiraten Crimmitschau haben in der DEL2 zumindest kurz vor einer dicken Überraschung träumen dürfen, am Ende verloren sie aber deutlich beim Spitzenreiter in Kassel. Die Lausitzer Füchse und die Dresdner Eislöwen spielen zur Stunde noch.