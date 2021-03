Die Dresdner Eislöwen haben auch das dritte Sachsenderby in Folge gegen die Eispiraten Crimmitschau gewonnen. Am Sonntag (14.03.2021) feierten die Eislöwen einen 3:2-(1:1, 0:0, 1:1, 1:0)-Sieg. Die Dresdner feiern nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Serie wieder einen Erfolg – den dritten Heimsieg in Folge. Crimmitschau kassierte die dritte Niederlage im vierten Spiel in Folge.