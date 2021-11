Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die Dresdner Eislöwen hat Weißwasser in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Füchse feierten am Sonntagabend einen 5:2-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenführer Ravensburg. Vor 1.624 Zuschauern im Fuchsbau zeigten die Gastgeber eine klare Steigerung nach dem 1:4 in Dresden. Richard Mueller (5.) und Hunter Garlent (8.) brachten die Füchse früh in Front. Auch nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich (8./30.) ließ sich Weißwasser nicht aus dem Konzept bringen. Ein Drei-Tore-Lauf durch die erneut treffsicheren Garlent (33./58) und Mueller (38.) machten den Sieg perfekt.