Die Dresdner Eislöwen haben einen neuen Vereins-Rekord in der DEL2 aufgestellt. Durch den 4:1-Heimsieg am Sonntagabend gegen Heilbronn hat der Tabellenführer nun 92 Punkte auf dem Konto. Die alte Bestmarke lag bei 89 Hauptrunde-Zählern.

1.809 Zuschauer sahen ein intensives und temporeiches Spiel, in der Filin in der 8. Minute die Führung der Dresdner markierte. Die Gäste kamen durch einen Schlagschuss von Ex-Eislöwe Della Rovere zum Ausgleich (14.), doch kurz darauf legte Suvanto in Überzahl für die Gastgeber nach. Im Mittelabschnitt erhöhte Drews nach einem abgefälschten Schuss auf 3:1 (39.), ehe Routinier Kruminsch mit der Rückhand den Endstand zum 4:1 markierte (48.).