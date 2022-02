Eishockey | DEL2 Hitziges Duell: Siegesserie der Eislöwen gerissen

Nachholspiel vom 31. Spieltag

Acht Siege hintereinander hatten die Dresdner Eislöwen in der DEL2 gefeiert und ganz nebenbei auch die Tabellenführung erobert. Am Mittwoch riss diese Serie gegen Freiburg - in einer spektakulären und hitzigen Partie.