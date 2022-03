Nach zuvor drei Siegen erwiesen sich die Hessen, die ihrerseits fünf Erfolge hintereinander feiern konnten, als zu stark. Vor 2.206 Zuschauern geriet Dresden durch Wahl (2.) und MacQueen (4.) früh in Rückstand.

Eine erfreuliche Nachricht gab es aber dann doch: Dresden gab bekannt, dass Kapitän und Top-Scorer Jordan Knackstedt (33) auch in der kommenden Saison ein Eislöwe sein wird und damit in seine bereits fünfte Spielzeit gehen wird. Mit 76 Punkten (24 Tore, 52 Torvorlagen) ist der Deutsch-Kanadier aktuell auf Rang vier der Scorerlisten. In der Alltime-Liste der Dresdner Eislöwen ist Knackstedt mittlerweile auf Rang drei aufgeführt.