Die Lausitzer Füchse haben sich am Freitagabend mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen die formschwachen Selber Wölfe durchgesetzt. Vor 2.652 Zuschauer in der Eisarena Weißwasser feierten die Gastgeber den vierten Sieg in den vergangen fünf Auftritten und den sechsten Heimsieg in Serie.