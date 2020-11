Die Dresdner Eislöwen haben in der noch jungen Saison ihre zweite Niederlage kassiert. In der vorgezogenen Partie des 34. Spieltages mussten sich die Sachsen am Dienstagabend bei den Bietigheim Steelers mit 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) geschlagen geben.

Goalie Riku Helenius (r.) und Alexander Dotzler (beide Eislöwen) verteidigen das Dresdner Tor. Bildrechte: imago images/Eibner