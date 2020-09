Der Deutsch-Kanadier landete am Samstag in Dresden und stand zum offiziellen Trainingsauftakt am Montag mit der Mannschaft auf dem Eis. Knackstedt kam dem Club finanziell entgegen. Er geht in seine dritte Spielzeit in Elbflorenz. In den bisher 118 Spielen für die Blau-Weißen kommt der 31-Jährige auf 49 Tore und 121 Torvorlagen. Damit belegt er nach nur zwei Jahren bereits Rang acht in der ewigen Bestenliste der Dresdner.

Jordan Knackstedt (2. v. li.) kommt bislang auf 170 Scorerpunkte für die Eislöwen. Bildrechte: imago images/Hentschel