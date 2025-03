Die "Schlittenhunde" haben die reguläre Spielzeit als Spitzenreiter beendet und gehen als Favorit in die Halbfinal-Playoffs. Die Halbfinal-Serie soll für beide Teams nur ein Zwischenstopp sein. Die Nordhessen machen - wie Dresden - keinen Hehl daraus, in die DEL aufsteigen zu wollen.

Die Eislöwen üben sich vorab allerdings in Understatement. "Der größte Druck ist für uns weg. Jetzt können wir eigentlich nur noch gewinnen und genau das werden wir auch tun", kündigte Sportdirektor Matthias Roos in der Presserunde am Mittwoch (26. März 2025) an und sagte weiter: "Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur auf Augenhöhe spielen können, sondern dass wir deren Saison auch beenden können. Wir wollen wissen, wo wir stehen, ob wir sie schlagen können, ob wir besser sind oder ob wir am Ende sagen müssen, die Mannschaft war zu groß für uns. Wir freuen uns drauf."