Alle DEL2-Vereine aus Mitteldeutschland haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Das gab die Liga am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach ergab das diesjährige Lizenzprüfungsverfahren, dass 13 der 14 sportlich qualifizierten Klubs die Lizenz für die kommende Spielzeit erteilt bekommen - also auch die Dresdner Eislöwen, die Lausitzer Füchse und die Eispiraten Crimmitschau.