Die Dresdner Eislöwen haben ihre Siegesserie auch im DEL2-Spitzenspiel fortgesetzt. Gegen die Löwen Frankfurt feierten die Sachsen am Freitagabend (26.11.2021) einen 4:2-(1:0, 0:2, 3:0)-Sieg. Dresden bleibt damit auch im vierten Spiel in Serie ohne Punktverlust und feierte den sechsten Heimsieg in Folge. Mit 35 Punkten festigte Dresden den dritten Platz in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga und liegen nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Bad Nauheim.