Der Verein teilte in einer Pressemitteilung mit, dass Flade in die DEL wechseln wird. Zu welchem Verein es das Talent verschlägt, wurde nicht bekannt. Flade stammt aus dem eigenen Nachwuchs der Eislöwen. In der DEL bestritt er in den letzten drei Jahren 138 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm zwei Tore und 14 Torvorlagen.