Auch der Derby-Sieg in der Overtime gegen die Eispiraten Crimmitschau am Samstag hat nichts genützt: Am Sonntag hat sich Eishockey-Zweitligist Dresdner Eislöwen von Trainer Rico Rossi getrennt.

Rico Rossi Bildrechte: imago images/Hentschel Die Entscheidung hatten Geschäftsführer Maik Walsdorf und der Sportliche Berater Marco Stichnoth dem 55-Jährigen bereits am Samstagabend mitgeteilt. Vorerst betreut Co-Trainer Petteri Kilpivaara das Team. Damit ziehe man Konsequenzen aus den "enttäuschenden Leistungen bis Weihnachten". Vor dem Erfolg gegen Crimmitschau hatte es in acht Begegnungen nur einen Sieg gegegeben. Besonders bei zahlreichen enge Partien waren die Eislöwen leer ausgegangen. In der Tabelle ist man Vorletzter. Im Vorjahr hatte Rossi die Eislöwen noch ins Play-Off-Viertelfinale geführt.