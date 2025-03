In den Playoffs der DEL2 haben die Dresdner Eislöwen ihre gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Halbfinale weiter verbessert. In der Best-of-Seven-Serie gegen die Starbulls Rosenheim erhöhte das Team von Trainer Niklas Sundblad am Sonntag mit einem 4:1 (1:1/1:0/2:0) auf 3:0 Siege.



Dabei begann die Partie am Sonntag vor 4.412 Zuschauern in der Dresdner Arena mit einem Rückschlag für die Eislöwen: Starbull Norman Hauner erzielte den Führungstreffer. Doch keine zwei Minuten später glich Dresden durch Dane Fox aus. Andrew Yogan traf per Penalty zum 2:1, Travis Turnbull und Johan Porsberger erhöhten.



Mit diesem Sieg haben die Dresdner Eislöwen die Möglichkeit, bereits im nächsten Spiel am Dienstag, den 21. März 2025, den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen.