Ein Ex-Akteur der Lausitzer Füchse hat dafür gesorgt, dass die Dresdner Eislöwen nach zuvor drei Siegen in Folge nun in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Starbulls Rosenheim nachsitzen müssen. Dresden verlor das Auswärtsspiel am späten Dienstagabend nach fast 77-minütiger Nettospielzeit mit 1:2 (0:1,1:0,0:0/0:1) in der Overtime.