Jetzt geht die Saison in der zweithöchsten Eishockey-Liga erst richtig los. Ab Mittwoch stehen die Playoff-Viertelfinals an. Aus mitteldeutscher Sicht haben wir ein heißes Eisen im Feuer. Die Dresdner Eislöwen starten mit einem Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim in die Serie "Best of Seven". Das große Ziel der Sachsen lautet Aufstieg, der Weg bis dahin ist aber lang und steinig. "Die Saison beginnt von Null. Es geht nur noch um Siege", sagte Geschäftsführer Maik Walsdorf im Interview mit SPORT IM OSTEN.