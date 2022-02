Die Erfolgsserie der Dresdner Eislöwen geht weiter. Die Sachsen setzten sich am Dienstagabend mit 8:1 bei den Tölzer Löwen durch. Es war der sechste Sieg in Folge. Der Tabellenführer tat sich trotz Überlegenheit nur im ersten Drittel schwer. Es dauerte elf Minuten bis Andres für die Führung sorgte. Im zweiten Abschnitt glichen die Gastgeber zwar aus (29.), doch im Anschluss drehte Dresden auf. Knackstedt (33./36.), Andres (35.), Karlsson (39.) und Walther (39.) sorgten in gut sechs Minuten für klare Verhältnisse. Auch im letzten Drittel ließen die Eislöwen nicht locker. Suvanto (47.) und Mrazek (59.) machten schließlich den Kantersieg perfekt.

Weißwasser hat sein Gastspiel beim EHC Freiburg mit 2:3 in der Verlängerung verloren. Die Füchse kamen vor 840 Zuschauern gut in die Partie. Mueller traf in der 8. Minute zur verdienten Führung. Mit ihrem ersten gefährlichen Angriff konnten die Breisgauer ausgleichen (12.). Danach kam Freiburg immer besser ins Spiel. In einem fairen Mitteldrittel ohne Strafen ging der EHC in Führung (37.). Im Schlussabschnitt gelang Mäkitalo in Überzahl das 2:2 (45.). Die Gastgeber drängten danach auf den Siegtreffer, doch die Füchse hielten bis zum Ende dagegen. In der Overtime wurde jedoch nach 26 Sekunden die 23. Niederlage besiegelt.