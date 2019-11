Was für ein verrücktes Spiel: Dank eines bärenstarken Schlussdrittels haben die Dresdner Eislöwen gegen die Bietigheim Steelers mit 7:5 gewonnen. Den 2.071 Zuschauern in der Energie-Verbund Arena wurde ein unglaublicher Spielverlauf geboten. Nach der Führung durch Rene Kramer (4.) fing sich das Team von Rico Rossi ein Tor nach dem anderen ein und lag nach dem zweiten Drittel mit 1:4 zurück. Im Schlussabschnitt spielten sich die Blau-Weißen in einen Rausch. Nick Huard (48./51.), Kramer (48.), Steve Hanusch (53.), Timo Walther (59.) und Sebastian Zauner (60.) drehten die Partie.



"Der heutige Sieg freut mich für die Jungs! Wir haben vierzig Minuten schlecht gespielt, anders kann man es nicht sagen. Aber am Ende hat das Team einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Petteri und ich haben keine taktische Veränderung vom zweiten zum letzten Drittel vorgenommen", Rico Rossi, Eislöwen-Cheftrainer.