Die Dresdner Eislöwen haben in der DEL2 einen überraschend deutlichen Derbysieg gegen die Lausitzer Füchse gefeiert. Am Freitagabend (5.11.2021)setzte sich Dresden 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) durch. Die Eislöwen klettern nach dem fünften Sieg in Serie auf Tabellenplatz vier, die Füchse rutschen nach der siebten Saisonniederlage aus den Playoff-Plätzen und sind jetzt Neunter.