Beide Teams lieferten sich zu Beginn eine offene Partie, wobei sich die Torhüter in guter Form präsentierten. In der 12. Minute musste sich der ESV-Goalie allerdings geschlagen geben, als Filin nach Vorlage von Walther zur Dresdner Führung einnetzte. Auch im Mittelabschnitt blieb das Spiel ausgeglichen, doch die Eislöwen schlugen erneut durch Suvanto (25.) zu. Kaufbeuren steckte aber nicht auf und kam kurz danach in Unterzahl zum Anschluss (28.). In einer Drangphase der Gastgeber erhöhte Knackstedt im Powerplay auf 3:1 (33.). Im Schlussdrittel traf schließlich Drews (52.) zum 4:1-Endstand.