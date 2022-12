Nach einem ausgeglichenen und torlosen Anfangsdrittel waren die Gäste durch den Treffer von Cabana in Führung gegangen (31.). Die Eislöwen, die ein klares Plus bei den Torschüssen im Mittelabschnitt hatten (14:7), drängten nach dem Rückstand auf den Ausgleich, doch die Scheibe wollte nicht über die Linie. Im letzten Drittel blieben die Eislöwen weiter am Drücker. Schließlich belohnte Suvanto nach Vorlage von Walther die Bemühungen mit dem verdienten 1:1 (48.). Nachdem in der regulären Spielzeit keine weiteren Treffer fielen, besiegelte letztlich Porsberger in der Overtime die Niederlage der Heilbronner (63.).