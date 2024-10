In einer turbulenten Anfangsphase im Sahnpark brachte zunächst Simon Karlsson die Gäste in Führung (4.), Thomas Reichel glich umgehend aus (5.). Noch vor dem Ende des ersten Drittels sorgte Sebastian Gorcik für die erneute Führung der Eislöwen (17.). Diesen Vorsprung baute Dresden dann im Verlauf weiter aus. Matej Mrazek erhöhte in der 33. Minute auf 3:1, Travis Turnbull sorgte kurz vor Schluss für den Endstand (59.).