Bildrechte: IMAGO / Eibner

Eishockey | DEL 2 Ein Punkt für Eispiraten, Eislöwen und Füchse gehen komplett leer aus

Hauptinhalt

13. Spieltag

20. Oktober 2024, 21:16 Uhr

Keine Siege für die mitteldeutschen Vertreter in der DEL2 am Sonntag. Die Dresdner Eislöwen kamen in Rosenheim unter die Räder, die Lausitzer Füchse verloren in Kassel, die Eispiraten holten in Ravensburg einen Zähler.