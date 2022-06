Eishockey-Zweitligist Crimmitschau hat aus der Slowakei einen erfahrenen kanadischen Verteidiger an Land gezogen. Am Sonnabend gaben die Eispiraten den Transfer von Taylor Doherty bekannt.

Der 31-Jährige kommt vom slowakischen Erstligisten HK Dukla Michalovce nach Westsachsen. Der 2,03 Meter lange und 107 kg schwere Kanadier ist ein Wunschakteur von Trainer Marian Bazany: "Taylor bringt perfekte physische Voraussetzungen mit, ist ein ausgezeichneter Schlittschuhläufer und hat einen guten Schuss", so der Deutsch-Slowake. Doherty kommt auf 257 Partien in der AHL, der zweithöchsten amerikanischen Eishockey-Liga. Für ihn ist es das erste Engagement in Deutschland.