Die Dresdner Eislöwen haben das Topspiel gegen die Krefeld Pinguine in heimischer Halle mit 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) verloren.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die nach 11 Spielminuten durch Tomas Sykora in Führung gingen. Vorlagengeber war Sebastian Gorcik. Kurz darauf ließ Drew LeBlanc das 2:0 liegen, sein Schuss prallte an der Latte ab (12.). Auch im Anschluss blieb Dresden das bessere Team, ein Tor fiel im ersten Drittel jedoch nicht mehr. Im mittleren Abschnitt gestalteten die Gäste das Spiel offener und kamen spät zum Ausgleich – Maximilian Söll traf aus kurzer Distanz (39.).

Krefeld hatte nun Blut geleckt und startete perfekt ins finale Drittel. Marcel Müller drehte das Spiel in der 41. Minute zugunsten der Pinguine. Doch Dresden hatte in Person von Andrew Yogan die Antwort (48.) parat – 2:2. Das reichte am Ende allerdings nicht, denn Lucas Lessio (49./60.) sicherte mit seinem Doppelpack den Auswärtserfolg für die Pinguine.